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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный Дукат 1765 года FS "Коронный". L - в рукаве (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: L - в рукаве

Аверс монеты - Пробный Дукат 1765 года FS "Коронный" L - в рукаве - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Пробный Дукат 1765 года FS "Коронный" L - в рукаве - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: GGN

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,49 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1765
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Дукат 1765 года "Коронный" со знаком FS. L - в рукаве. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 501 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7600 PLN. Торги состоялись 25 февраля 2012.

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Продавец WCN
Дата 25 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
2456 $
Цена в валюте аукциона 7600 PLN
Польша Дукат 1765 FS "Коронный" (Пробный) на аукционе GGN - October 19, 2002
Польша Дукат 1765 FS "Коронный" (Пробный) на аукционе GGN - October 19, 2002
Продавец GGN
Дата 19 октября 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность XF
Цена
1541 $
Цена в валюте аукциона 6400 PLN
Польша Дукат 1765 FS "Коронный" (Пробный) на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Дукат 1765 FS "Коронный" (Пробный) на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1765 FS "Коронный" (Пробный) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1765 FS "Коронный" (Пробный) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1765 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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