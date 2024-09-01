Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный Дукат 1765 года FS "Коронный". L - в рукаве (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: L - в рукаве
Фотография: GGN
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,49 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Дукат
- Год 1765
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Дукат 1765 года "Коронный" со знаком FS. L - в рукаве. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 501 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7600 PLN. Торги состоялись 25 февраля 2012.
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