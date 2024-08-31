Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1765 года "Торуньский" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,7 гр
- Диаметр 15,5 - 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Шеляг
- Год 1765
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1765 года "Торуньский". Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 267 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2200 PLN. Торги состоялись 9 марта 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 18 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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