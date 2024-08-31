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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1765 года "Торуньский" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Шеляг 1765 года "Торуньский" - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Шеляг 1765 года "Торуньский" - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,7 гр
  • Диаметр 15,5 - 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Шеляг
  • Год 1765
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1765 года "Торуньский". Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 267 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2200 PLN. Торги состоялись 9 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1765 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1765 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Польша Шеляг 1765 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Шеляг 1765 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
241 $
Цена в валюте аукциона 950 PLN
Польша Шеляг 1765 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шеляг 1765 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1765 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Шеляг 1765 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1765 "Торуньский" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Шеляг 1765 "Торуньский" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1765 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша Шеляг 1765 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1765 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1765 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1765 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша Шеляг 1765 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1765 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Шеляг 1765 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1765 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Шеляг 1765 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1765 "Торуньский" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Шеляг 1765 "Торуньский" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1765 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша Шеляг 1765 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1765 "Торуньский" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша Шеляг 1765 "Торуньский" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1765 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Шеляг 1765 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1765 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - May 18, 2021
Польша Шеляг 1765 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - May 18, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 18 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1765 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Шеляг 1765 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Польша Шеляг 1765 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша Шеляг 1765 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1765 "Торуньский" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша Шеляг 1765 "Торуньский" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Польша Шеляг 1765 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Шеляг 1765 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1765 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша Шеляг 1765 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1765 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Шеляг 1765 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1765 "Торуньский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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