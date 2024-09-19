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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Каталог монет Яна III Собеского (1674-1696)

Всего добавлено монет: 77

Период чеканки Яна III Собеского
Каталог монет Ян III Собеский 1674-1696
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Год монеты

Монеты Яна III Собеского с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Шестак (6 грошей) 1683 TLB
 Серебро $85 - 0 695Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Шестак (6 грошей) 1682 TLB
 Серебро $90 - 0 363Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Шестак (6 грошей) 1680 TLB
 Серебро $75 - 0 183Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Талер 1685 DL "Гданьск"
 Серебро $21,000 - 0 35Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Шестак (6 грошей) 1680 C TLB
 Серебро $170 - 0 58Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Шестак (6 грошей) 1681 TLB
 Серебро $45 - 0 300Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Шестак (6 грошей) 1681 C TLB
 Серебро $120 - 0 200Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Шестак (6 грошей) 1678
 Серебро $45 - 0 94Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Дукат 1688 "Гданьск"
 Золото $12,000 $8,600 0 61Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Шестак (6 грошей) 1682 "Портрет в короне"
 Серебро $160 - 0 84Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Шестак (6 грошей) 1683 C "Портрет в короне"
 Серебро $190 - 0 57Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Трояк (3 гроша) 1684 C B "Портрет в короне"
 Серебро $490 - 0 50Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Шестак (6 грошей) 1684 TLB
 Серебро $45 - 0 163Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Шестак (6 грошей) 1679 TLB. TLB под гербом
 Серебро $75 - 0 34Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Орт (18 грошей) 1684 TLB "Щит вогнутый"
 Серебро $540 - 0 134Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит вогнутый"
 Серебро $450 - 0 83Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Дукат 1683 DL "Гданьск"
 Золото $7,200 - 0 62Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
2 дуката ND (1674-1696) DL "Гданьск"
 Золото $63,000 - 0 4Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Талер ND (1684) SVP
 Серебро $85,000 - 0 10Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
2 дуката ND (1674-1696)
 Золото $72,000 - 0 6Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Дукат 1677 DL "Гданьск"
 Золото $6,300 - 0 43Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Шестак (6 грошей) 1684 SVP. Щиты вогнутые
 Серебро $150 - 0 12Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Шестак (6 грошей) 1677
 Серебро $70 - 0 31Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Шестак (6 грошей) 1682 TLB
 Серебро $100 - 0 24Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Шестак (6 грошей) 1685 C B "Портрет в короне"
 Серебро $200 - 0 50Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Шестак (6 грошей) 1684 SP. Щиты вогнутые
 Серебро $140 - 0 32Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Шеляг 1688 "Гданьск"
 Серебро $470 - 0 75Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Шестак (6 грошей) 1683 C TLB
 Серебро $140 - 0 9Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Трояк (3 гроша) 1684 SP
 Серебро $750 - 0 20Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Шестак (6 грошей) 1680 K TLB
 Серебро $220 - 0 22Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Шестак (6 грошей) 1684 C "Портрет в короне"
 Серебро $85 - 0 106Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Дукат 1682 DL "Гданьск"
 Золото $12,000 - 0 15Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
2 дуката 1692 "Гданьск"
 Золото $82,000 - 0 6Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Шестак (6 грошей) 1684 SP. Щиты овальные
 Серебро $540 - 0 6Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Донатив 3 дуката без года (1674-1696) IH "Гданьск"
 Золото - - 0 3Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Шестак (6 грошей) 1684 SVP
 Серебро $130 - 0 27Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Шестак (6 грошей) 1679 TLB. TLB под портретом
 Серебро $90 - 0 67Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Орт (18 грошей) 1679 "Щит вогнутый"
 Серебро $580 - 0 21Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Донатив 3 дуката 1677 "Краков"
 Золото $20,000 - 0 10Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
2 дуката ND (1674-1696) DL "Гданьск"
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Донатив 4 дуката без года (1674-1696) "Гданьск"
 Золото $69,000 - 0 3Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
4 дуката 1692 "Гданьск"
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Шестак (6 грошей) 1677 SB
 Серебро $380 - 0 5Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Орт (18 грошей) 1677 "Щит прямой"
 Серебро $760 - 0 4Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Дукат 1692 "Гданьск"
 Золото $20,000 - 0 6Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Дукат 1681
 Золото - - 0 1Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Дукат 1683
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Шестак (6 грошей) 1686 TLB. Антикварная подделка
 Серебро $170 - 0 4Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Донатив 5 дукатов без года (1674-1696) "Гданьск"
 Золото $80,000 - 0 2Coin photo Coin photo
Польша, Ян III Собеский
Дукат 1676 DL "Гданьск"
 Золото $19,000 - 0 10
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Денежное обращение времён Яна III Собеского

Ян Собеский, герб Янина, родился 17 августа 1629 года в Олесском замке (совр. территория Львовской обл., Украина) . Он получил образование в 1643-1648 годах, сначала в Кракове, затем - в соответствии с модой того времени - в Западной Европе. После возвращения в Польшу участвовал в многочисленных военных кампаниях: с казаками (под Берестечком был тяжело ранен), со Швецией, с татарами и с Турцией. В 1665 году он женился на француженке Марии Казимире Луизе де Гранж д'Аркьен, или "Марысеньке". Во время восстание Себастьяна Любомирского в 1665-1666 годах, он встал на сторону короля Яна Казимира. В свою очередь, после его отречения от престола и избрания на престол Михаила Корибута Вишневецкого, он стал лидером оппозиционной партии "недовольных". За свою долгую политическую карьеру он занимал самые важные посты: великий маршал Короны, полевой гетман Короны, а затем Великий гетман Короны. В 1673 году он одержал блестящую победу над турками при Хотине. Вскоре после этого он был избран королем Польши. Выборы состоялись в 1674 году. Однако времени на коронацию не было. Собеский отправился в очередной военный поход. Королевская коронация состоялась только в 1676 году. В первые годы своего правления Ян III Собеский стремился переориентировать внешнюю политику страны. Он решил, что Гогенцоллерны являются самым опасным противником Польши, а не Турция. Поэтому он намеревался двинуться на Бранденбург и вернуть себе герцогскую Пруссию. Ему не удалось осуществить этот план, в частности, из-за сильной оппозиции магнатов и давления со стороны Австрии. Поэтому король вернулся к своему традиционному союзу с Габсбургами и антитурецкой политике. Самым впечатляющим успехом Собеского стало освобождение Вены в 1683 году. В 1686 году Собеский, желая вовлечь Россию в антитурецкую  Священную лигу, заключил так называемый Гжимултовский “Вечный” мир. Ян III Собеский умер 17 июня 1696 года. Его правление оценивается положительно. Он, безусловно, был выдающимся полководцем, одним из величайший в истории Польши. Однако как король он не был столь успешен. С другой стороны, в области культуры он оставил после себя выдающееся произведение. Его "Письма к Марысеньке" ставят его в ряд наиболее выдающихся эпистолографов эпохи барокко.


Открытие коронных монетных дворов в Быдгоще и Кракове

 

Коронационный Сейм 1676 года, помимо обесценивания оборотной монеты, постановил открыть монетные дворы Короны и Литвы. Однако принятое постановление о чеканке оказалось совершенно нереальным. Предусмотренный курс чеканки был далёк от рыночных цен на серебро. Это было признано Чрезвычайным Сеймом в 1677 году, который рекомендовал казначею вернуться к постановлению 1658 года, на основании которого монеты чеканились номиналом выше, чем их реальная стоимость. Проще говоря предлагалось вернуться к выпуску неполноценных монет. На основании постановления сейма казначей в 1677 году открывает монетный двор в Быдгоще, а два года спустя, в 1679 году, - Краковский монетный двор.

Согласно постановлению 1658 года, монетные дворы Короны чеканили:
- Орты (проба X, содержание чистого серебра - 3,943 г)
- Шестаки (проба VI, содержание чистого серебра - 1,305 г)
- Трояки (проба VI, содержание чистого серебра - 0,631 г)
- Талеры (проба XIV, содержание чистого серебра 25,232 г, первые польские талеры с надписью по краю: INGENTIBVS AVSIS QVO VIS MONSTRAT ITER)
- Дукаты (традиционная проба золота в 23 ½ карата и весом 3,5 г)
- Двудукаты

Быдгощский монетный двор также отчеканил серию медалей и жетонов в честь выборов и коронации короля.

 

Казначейские расчеты с Титом Ливием Боратини

Еще во время правления Михаила Корибута королевская канцелярия подсчитала задолженность государственной казны Титу Ливию Боратини в размере 1 600 000 злотых. В 1678 году Сейм решил дать ему в аренду Быдгощский монетный двор. Вся прибыль от работы монетного двора должна была идти на погашение вышеупомянутого долга. Постановление Сейма было выполнено в 1679 г. В том же году Боратини дополнительно взял в аренду недавно открытый монетный двор в Кракове. После его смерти в 1682 или начале 1683 года оба Коронных монетных двора перешли к его наследникам (вдове Терезе и их детям). Руководство монетных дворов взял на себя их опекун, королевский секретарь Бартломей Сарди. На коронных монетах по-прежнему помещались инициалы TLB.

 

Монетные дворы короны между 1684 и 1686 годами

Хотя долг не был возвращен Боратини, в 1684 году у наследников Боратини была отобрана аренда монетных дворов короны. Они были сданы в аренду на один год каштеляну Бжеско-Куявскому, Шпитеку Пстроконьскому. От его имени Быдгощским монетным двором управлял Самуэль Фахлер, а краковским - Готфрид Бартш.

В начале 1685 года прусские депутаты пожаловались в Сейм, что монетный двор в Быдгоще выпускает монеты на 20 процентов хуже, чем требуется по регламенту монетного двора. В связи с вышеизложенным сейм принял решение закрыть монетные дворы Короны. Несмотря на постановление Сейма, в 1685 году аренда Быдгощского монетного двора перешла ещё на один год к Зигмунту Домбскому, каштеляну иновроцлавскому. Он действовал от имени наследников Боратини, о чем свидетельствуют буквы TLB, помещенные на монетах. Последние шестаки и орты были отчеканены с датой 1686.

 

Казначеи и арендаторы монетных дворов короны


В данный период чеканкой монет короны руководили два казначея:
- Ян Анджей Морштын из герба Лелива (до 1683 года)
- Марцин Замойский, герб Елита (1683-1689)

Арендаторами Быдгощского монетного двора были:
-Михал Ходерман и Санти де Урбанис Бани (партнерство в 1677-1678 годах, инициалы MH и SB)
- Тит Ливий Боратини (1679-1682, инициалы TLB)
- Наследники Т. Л. Боратини (1682-1684, инициалы TLB)
- Шпитек Пстроконьский (1684-1685, инициалы SP и SVP)
- Зигмунт Домбский (1685-1686?, инициалы TLB)

Арендаторы Краковского монетного двора:
- Тит Ливий Боратини (1679-1682, инициалы TLB)
- Наследники Т. Л. Боратини (1682-1684, инициалы TLB)
- Шпитек Пстроконьский (1684-1685, инициалы SP и SVP)

 

Монетный двор в Гданьске


Во время правления Яна III Собеского в Гданьске чеканились шеляги, талеры, дукаты, двудукаты и монета в 4 дуката. Постановление сейма от 1685 года о закрытии монетных дворов в Польше не касалось монетного двора в Гданьске. До 1685 года монетным двором управлял Даниэль Лессе, затем предыдущий минцмейстер Кристиан Ширмер c братом Давидом Ширмером. Функции гравера выполнял Иоганн Хён-младший, выдающийся медальер эпохи барокко, а после его смерти, Даниэль Уоррен.


Дариуш Маржента

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