Каталог монет Яна III Собеского (1674-1696)

Ян Собеский, герб Янина, родился 17 августа 1629 года в Олесском замке (совр. территория Львовской обл., Украина) . Он получил образование в 1643-1648 годах, сначала в Кракове, затем - в соответствии с модой того времени - в Западной Европе. После возвращения в Польшу участвовал в многочисленных военных кампаниях: с казаками (под Берестечком был тяжело ранен), со Швецией, с татарами и с Турцией. В 1665 году он женился на француженке Марии Казимире Луизе де Гранж д'Аркьен, или "Марысеньке". Во время восстание Себастьяна Любомирского в 1665-1666 годах, он встал на сторону короля Яна Казимира. В свою очередь, после его отречения от престола и избрания на престол Михаила Корибута Вишневецкого, он стал лидером оппозиционной партии "недовольных". За свою долгую политическую карьеру он занимал самые важные посты: великий маршал Короны, полевой гетман Короны, а затем Великий гетман Короны. В 1673 году он одержал блестящую победу над турками при Хотине. Вскоре после этого он был избран королем Польши. Выборы состоялись в 1674 году. Однако времени на коронацию не было. Собеский отправился в очередной военный поход. Королевская коронация состоялась только в 1676 году. В первые годы своего правления Ян III Собеский стремился переориентировать внешнюю политику страны. Он решил, что Гогенцоллерны являются самым опасным противником Польши, а не Турция. Поэтому он намеревался двинуться на Бранденбург и вернуть себе герцогскую Пруссию. Ему не удалось осуществить этот план, в частности, из-за сильной оппозиции магнатов и давления со стороны Австрии. Поэтому король вернулся к своему традиционному союзу с Габсбургами и антитурецкой политике. Самым впечатляющим успехом Собеского стало освобождение Вены в 1683 году. В 1686 году Собеский, желая вовлечь Россию в антитурецкую Священную лигу, заключил так называемый Гжимултовский “Вечный” мир. Ян III Собеский умер 17 июня 1696 года. Его правление оценивается положительно. Он, безусловно, был выдающимся полководцем, одним из величайший в истории Польши. Однако как король он не был столь успешен. С другой стороны, в области культуры он оставил после себя выдающееся произведение. Его "Письма к Марысеньке" ставят его в ряд наиболее выдающихся эпистолографов эпохи барокко.



Открытие коронных монетных дворов в Быдгоще и Кракове

Коронационный Сейм 1676 года, помимо обесценивания оборотной монеты, постановил открыть монетные дворы Короны и Литвы. Однако принятое постановление о чеканке оказалось совершенно нереальным. Предусмотренный курс чеканки был далёк от рыночных цен на серебро. Это было признано Чрезвычайным Сеймом в 1677 году, который рекомендовал казначею вернуться к постановлению 1658 года, на основании которого монеты чеканились номиналом выше, чем их реальная стоимость. Проще говоря предлагалось вернуться к выпуску неполноценных монет. На основании постановления сейма казначей в 1677 году открывает монетный двор в Быдгоще, а два года спустя, в 1679 году, - Краковский монетный двор.



Согласно постановлению 1658 года, монетные дворы Короны чеканили:

- Орты (проба X, содержание чистого серебра - 3,943 г)

- Шестаки (проба VI, содержание чистого серебра - 1,305 г)

- Трояки (проба VI, содержание чистого серебра - 0,631 г)

- Талеры (проба XIV, содержание чистого серебра 25,232 г, первые польские талеры с надписью по краю: INGENTIBVS AVSIS QVO VIS MONSTRAT ITER)

- Дукаты (традиционная проба золота в 23 ½ карата и весом 3,5 г)

- Двудукаты



Быдгощский монетный двор также отчеканил серию медалей и жетонов в честь выборов и коронации короля.

Казначейские расчеты с Титом Ливием Боратини





Еще во время правления Михаила Корибута королевская канцелярия подсчитала задолженность государственной казны Титу Ливию Боратини в размере 1 600 000 злотых. В 1678 году Сейм решил дать ему в аренду Быдгощский монетный двор. Вся прибыль от работы монетного двора должна была идти на погашение вышеупомянутого долга. Постановление Сейма было выполнено в 1679 г. В том же году Боратини дополнительно взял в аренду недавно открытый монетный двор в Кракове. После его смерти в 1682 или начале 1683 года оба Коронных монетных двора перешли к его наследникам (вдове Терезе и их детям). Руководство монетных дворов взял на себя их опекун, королевский секретарь Бартломей Сарди. На коронных монетах по-прежнему помещались инициалы TLB.

Монетные дворы короны между 1684 и 1686 годами





Хотя долг не был возвращен Боратини, в 1684 году у наследников Боратини была отобрана аренда монетных дворов короны. Они были сданы в аренду на один год каштеляну Бжеско-Куявскому, Шпитеку Пстроконьскому. От его имени Быдгощским монетным двором управлял Самуэль Фахлер, а краковским - Готфрид Бартш.



В начале 1685 года прусские депутаты пожаловались в Сейм, что монетный двор в Быдгоще выпускает монеты на 20 процентов хуже, чем требуется по регламенту монетного двора. В связи с вышеизложенным сейм принял решение закрыть монетные дворы Короны. Несмотря на постановление Сейма, в 1685 году аренда Быдгощского монетного двора перешла ещё на один год к Зигмунту Домбскому, каштеляну иновроцлавскому. Он действовал от имени наследников Боратини, о чем свидетельствуют буквы TLB, помещенные на монетах. Последние шестаки и орты были отчеканены с датой 1686.

Казначеи и арендаторы монетных дворов короны



В данный период чеканкой монет короны руководили два казначея:

- Ян Анджей Морштын из герба Лелива (до 1683 года)

- Марцин Замойский, герб Елита (1683-1689)



Арендаторами Быдгощского монетного двора были:

-Михал Ходерман и Санти де Урбанис Бани (партнерство в 1677-1678 годах, инициалы MH и SB)

- Тит Ливий Боратини (1679-1682, инициалы TLB)

- Наследники Т. Л. Боратини (1682-1684, инициалы TLB)

- Шпитек Пстроконьский (1684-1685, инициалы SP и SVP)

- Зигмунт Домбский (1685-1686?, инициалы TLB)



Арендаторы Краковского монетного двора:

- Тит Ливий Боратини (1679-1682, инициалы TLB)

- Наследники Т. Л. Боратини (1682-1684, инициалы TLB)

- Шпитек Пстроконьский (1684-1685, инициалы SP и SVP)

Монетный двор в Гданьске



Во время правления Яна III Собеского в Гданьске чеканились шеляги, талеры, дукаты, двудукаты и монета в 4 дуката. Постановление сейма от 1685 года о закрытии монетных дворов в Польше не касалось монетного двора в Гданьске. До 1685 года монетным двором управлял Даниэль Лессе, затем предыдущий минцмейстер Кристиан Ширмер c братом Давидом Ширмером. Функции гравера выполнял Иоганн Хён-младший, выдающийся медальер эпохи барокко, а после его смерти, Даниэль Уоррен.



Дариуш Маржента