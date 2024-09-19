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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Каталог монет Королевства Польского (1917-1918)

Всего добавлено монет: 11

Период чеканки Королевства Польского
Каталог монет Королевство Польское 1917-1918
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Монеты Королевства Польского с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
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Польша, Королевство Польское
1 пфенниг 1918 FF
 Железо $80 $1,800 0 139Coin photo Coin photo
Польша, Королевство Польское
20 пфеннигов 1917 FF
 Железо $80 $1,200 0 70Coin photo Coin photo
Польша, Королевство Польское
10 пфеннигов 1917 FF. Надпись дальше от края
 Железо $65 $1,800 0 114Coin photo Coin photo
Польша, Королевство Польское
1 пфенниг 1917 FF
 Железо $1,600 - 0 25Coin photo Coin photo
Польша, Королевство Польское
5 пфеннигов 1918 FF
 Железо $120 $1,100 0 73Coin photo Coin photo
Польша, Королевство Польское
20 пфеннигов 1918 FF
 Железо $80 $1,100 0 51Coin photo Coin photo
Польша, Королевство Польское
10 пфеннигов 1917 FF. Надпись ближе к краю
 Железо $95 - 0 92Coin photo Coin photo
Польша, Королевство Польское
5 пфеннигов 1917 FF
 Железо $90 - 0 50Coin photo Coin photo
Польша, Королевство Польское
10 пфеннигов 1918 FF
 Железо $100 $780 0 30Coin photo Coin photo
Польша, Королевство Польское
5 пфеннигов 1917 "Немецкий орел". Гибрид
 Железо $2,300 - 0 2Coin photo Coin photo
Польша, Королевство Польское
10 пфеннигов 1917 "Немецкий орел". Гибрид
 Цинк $1,500 - 0 1
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