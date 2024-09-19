Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Каталог монет Королевства Польского (1917-1918)
Всего добавлено монет: 11
Каталог монет Королевство Польское 1917-1918
Монеты Королевства Польского с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Железо $80 $1,800 0 139
Польша, Королевство Польское
1 пфенниг 1918 FF
Железо $80 $1,200 0 70
Польша, Королевство Польское
20 пфеннигов 1917 FF
Железо $65 $1,800 0 114
Польша, Королевство Польское
10 пфеннигов 1917 FF. Надпись дальше от края
Железо $1,600 - 0 25
Польша, Королевство Польское
1 пфенниг 1917 FF
Железо $120 $1,100 0 73
Польша, Королевство Польское
5 пфеннигов 1918 FF
Железо $80 $1,100 0 51
Польша, Королевство Польское
20 пфеннигов 1918 FF
Железо $95 - 0 92
Польша, Королевство Польское
10 пфеннигов 1917 FF. Надпись ближе к краю
Железо $90 - 0 50
Польша, Королевство Польское
5 пфеннигов 1917 FF
Железо $100 $780 0 30
Польша, Королевство Польское
10 пфеннигов 1918 FF
Железо $2,300 - 0 2
Польша, Королевство Польское
5 пфеннигов 1917 "Немецкий орел". Гибрид
Цинк $1,500 - 0 1
Польша, Королевство Польское
10 пфеннигов 1917 "Немецкий орел". Гибрид
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