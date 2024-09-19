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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1917 года

для обращения

Аверс
Реверс
20 пфеннигов 1917 FF
Средняя цена 80 $
Продажи
0 70
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1917 FF Надпись дальше от края
Средняя цена 65 $
Продажи
0 114
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1917 FF Надпись ближе к краю
Средняя цена 95 $
Продажи
0 92
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1917 Немецкий орел Гибрид
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1917 FF
Средняя цена 90 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1917 Немецкий орел Гибрид
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1917 FF
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 25
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