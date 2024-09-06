Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 пфеннигов 1917 года "Немецкий орел". Гибрид (Польша, Королевство Польское)
Разновидность: Гибрид
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Цинк
- Вес 3,23 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Польша
- Период Королевство Польское
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1917
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 пфеннигов 1917 года "Немецкий орел". Гибрид. Это цинковая монета периода Королевства Польского. Рекорд цены принадлежит лоту 1612 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 1400 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
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