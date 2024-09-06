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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 пфеннигов 1917 года "Немецкий орел". Гибрид (Польша, Королевство Польское)

Разновидность: Гибрид

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1917 года "Немецкий орел" Гибрид - цена монеты - Польша, Королевство Польское Реверс монеты - 10 пфеннигов 1917 года "Немецкий орел" Гибрид - цена монеты - Польша, Королевство Польское

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 3,23 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Королевство Польское
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1917
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 пфеннигов 1917 года "Немецкий орел". Гибрид. Это цинковая монета периода Королевства Польского. Рекорд цены принадлежит лоту 1612 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 1400 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
Польша 10 пфеннигов 1917 "Немецкий орел" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1917 "Немецкий орел" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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