Dr. Busso Peus Nachf.
Описание фирмы
- Название Dr. Busso Peus Nachf.
- Страна Германия
- Год основания 1870
- Статус Действующая организация
- Официальная страница https://www.peus-muenzen.de/
Офис во Франкфурте на Майне
- Страна Германия
- Город Франкфурт / Майн
- Адрес Bornwiesenweg, 34
- Телефон +49(0)699596620
- Email info@peus-muenzen.de
Аукционы
Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
28 апреля 2025 30 апреля 2025 AUKTION 442 2489 Торги открыты
7 ноября 2024 AUKTION 441 825 1,101,559 $
7 ноября 2024 AUKTION 440 270 505,253 $
4 ноября 2024 6 ноября 2024 AUKTION 439 3368 2,157,832 $
26 апреля 2024 AUKTION 438 687 1,706,998 $
24 апреля 2024 25 апреля 2024 AUKTION 437 2257 1,666,023 $
20 января 2024 E-Auktion 13 355 82,367 $
2 ноября 2023 Auktion 436 791 523,808 $
31 октября 2023 2 ноября 2023 Auktion 435 2129 1,429,948 $
27 апреля 2023 28 апреля 2023 Auktion 434 1793 1,214,292 $
2 ноября 2022 AUKTION 432 557 459,668 $
1 ноября 2022 3 ноября 2022 AUKTION 433 1570 1,651,520 $
27 апреля 2022 AUKTION 431 708 1,902,971 $
27 апреля 2022 29 апреля 2022 AUKTION 430 2060 1,451,560 $
22 января 2022 E-AUKTION 12 604 118,654 $
3 ноября 2021 4 ноября 2021 Auktion 429 1895 1,723,140 $
28 апреля 2021 29 апреля 2021 AUKTION 428 1403 1,856,830 $
23 января 2021 E-Auktion 11 663 123,921 $
4 ноября 2020 5 ноября 2020 AUKTION 427 2326 2,083,978 $
16 июня 2020 17 июня 2020 Live- Auktion 426 1628 1,463,367 $