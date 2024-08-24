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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 пфеннигов 1917 года FF. Надпись ближе к краю (Польша, Королевство Польское)

Разновидность: Надпись ближе к краю

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1917 года FF Надпись ближе к краю - цена монеты - Польша, Королевство Польское Реверс монеты - 10 пфеннигов 1917 года FF Надпись ближе к краю - цена монеты - Польша, Королевство Польское

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3,56 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 33,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Королевство Польское
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1917
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (92) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 пфеннигов 1917 года со знаком FF. Надпись ближе к краю. Это железная монета периода Королевства Польского отчеканена на штутгартском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1940 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2700 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
211 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Gorny & Mosch - April 10, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1917 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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