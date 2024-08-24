10 пфеннигов 1917 года FF. Надпись ближе к краю (Польша, Королевство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 пфеннигов 1917 года со знаком FF. Надпись ближе к краю. Это железная монета периода Королевства Польского отчеканена на штутгартском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1940 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2700 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.

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