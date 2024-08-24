Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 пфеннигов 1917 года FF. Надпись ближе к краю (Польша, Королевство Польское)
Разновидность: Надпись ближе к краю
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 3,56 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 33,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Королевство Польское
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1917
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (92) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 пфеннигов 1917 года со знаком FF. Надпись ближе к краю. Это железная монета периода Королевства Польского отчеканена на штутгартском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1940 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2700 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
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Где продать?
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