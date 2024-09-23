Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 пфеннигов 1917 года FF (Польша, Королевство Польское)
Фотография: Stary Sklep
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 2,53 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 18,700,000
Описание
- Страна Польша
- Период Королевство Польское
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1917
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 пфеннигов 1917 года со знаком FF. Это железная монета периода Королевства Польского отчеканена на штутгартском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 365 проданному на аукционе WDA - MiM за 1750 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS61 NGC
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Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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