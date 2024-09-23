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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 пфеннигов 1917 года FF (Польша, Королевство Польское)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1917 года FF - цена монеты - Польша, Королевство Польское Реверс монеты - 5 пфеннигов 1917 года FF - цена монеты - Польша, Королевство Польское

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 2,53 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 18,700,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Королевство Польское
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1917
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 пфеннигов 1917 года со знаком FF. Это железная монета периода Королевства Польского отчеканена на штутгартском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 365 проданному на аукционе WDA - MiM за 1750 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 пфеннигов 1917 FF на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 5 пфеннигов 1917 FF на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 5 пфеннигов 1917 FF на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 5 пфеннигов 1917 FF на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 5 пфеннигов 1917 FF на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 5 пфеннигов 1917 FF на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1917 FF на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 5 пфеннигов 1917 FF на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1917 FF на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 5 пфеннигов 1917 FF на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1917 FF на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 5 пфеннигов 1917 FF на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1917 FF на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 5 пфеннигов 1917 FF на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1917 FF на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 5 пфеннигов 1917 FF на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Польша 5 пфеннигов 1917 FF на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 5 пфеннигов 1917 FF на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1917 FF на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 5 пфеннигов 1917 FF на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1917 FF на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 5 пфеннигов 1917 FF на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1917 FF на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 5 пфеннигов 1917 FF на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1917 FF на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша 5 пфеннигов 1917 FF на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1917 FF на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 5 пфеннигов 1917 FF на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1917 FF на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 5 пфеннигов 1917 FF на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1917 FF на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша 5 пфеннигов 1917 FF на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1917 FF на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1917 FF на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 5 пфеннигов 1917 FF на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1917 FF на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 5 пфеннигов 1917 FF на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1917 FF на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1917 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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