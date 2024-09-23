5 пфеннигов 1917 года FF (Польша, Королевство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 пфеннигов 1917 года со знаком FF. Это железная монета периода Королевства Польского отчеканена на штутгартском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 365 проданному на аукционе WDA - MiM за 1750 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

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