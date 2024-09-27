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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 пфеннигов 1917 года FF (Польша, Королевство Польское)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1917 года FF - цена монеты - Польша, Королевство Польское Реверс монеты - 20 пфеннигов 1917 года FF - цена монеты - Польша, Королевство Польское

Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3,9 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,900,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Королевство Польское
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1917
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 пфеннигов 1917 года со знаком FF. Это железная монета периода Королевства Польского отчеканена на штутгартском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2711 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 20 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 пфеннигов 1917 FF на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
2784 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Польша 20 пфеннигов 1917 FF на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 20 пфеннигов 1917 FF на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Польша 20 пфеннигов 1917 FF на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 20 пфеннигов 1917 FF на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 20 пфеннигов 1917 FF на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 20 пфеннигов 1917 FF на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 пфеннигов 1917 FF на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 пфеннигов 1917 FF на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 20 пфеннигов 1917 FF на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 20 пфеннигов 1917 FF на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 20 пфеннигов 1917 FF на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 20 пфеннигов 1917 FF на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 20 пфеннигов 1917 FF на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 20 пфеннигов 1917 FF на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 20 пфеннигов 1917 FF на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 20 пфеннигов 1917 FF на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша 20 пфеннигов 1917 FF на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 20 пфеннигов 1917 FF на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 20 пфеннигов 1917 FF на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 20 пфеннигов 1917 FF на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 20 пфеннигов 1917 FF на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша 20 пфеннигов 1917 FF на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 20 пфеннигов 1917 FF на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 20 пфеннигов 1917 FF на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 пфеннигов 1917 FF на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 8, 2022
Польша 20 пфеннигов 1917 FF на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 8, 2022
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 пфеннигов 1917 FF на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 пфеннигов 1917 FF на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 20 пфеннигов 1917 FF на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 пфеннигов 1917 FF на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 20 пфеннигов 1917 FF на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 20 пфеннигов 1917 FF на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 20 пфеннигов 1917 FF на аукционе Karbownik - October 25, 2022
Польша 20 пфеннигов 1917 FF на аукционе Karbownik - October 25, 2022
Продавец Karbownik
Дата 25 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1917 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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