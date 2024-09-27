Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 пфеннигов 1917 года FF (Польша, Королевство Польское)
Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 3,9 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 1,900,000
Описание
- Страна Польша
- Период Королевство Польское
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1917
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 пфеннигов 1917 года со знаком FF. Это железная монета периода Королевства Польского отчеканена на штутгартском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2711 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 20 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Karbownik
Дата 25 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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