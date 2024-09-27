20 пфеннигов 1917 года FF (Польша, Королевство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 пфеннигов 1917 года со знаком FF. Это железная монета периода Королевства Польского отчеканена на штутгартском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2711 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 20 июня 2024.

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