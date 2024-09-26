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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 пфеннигов 1917 года "Немецкий орел". Гибрид (Польша, Королевство Польское)

Разновидность: Гибрид

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Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 2,53 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Королевство Польское
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1917
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 пфеннигов 1917 года "Немецкий орел". Гибрид. Это железная монета периода Королевства Польского отчеканена на штутгартском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 583 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8800 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 пфеннигов 1917 "Немецкий орел" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 5 пфеннигов 1917 "Немецкий орел" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
2249 $
Цена в валюте аукциона 8800 PLN
Польша 5 пфеннигов 1917 "Немецкий орел" на аукционе Möller - June 1, 2015
Продавец Möller
Дата 1 июня 2015
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1917 "Немецкий орел" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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