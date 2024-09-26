Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 пфеннигов 1917 года "Немецкий орел". Гибрид (Польша, Королевство Польское)
Разновидность: Гибрид
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 2,53 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Королевство Польское
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1917
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 пфеннигов 1917 года "Немецкий орел". Гибрид. Это железная монета периода Королевства Польского отчеканена на штутгартском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 583 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8800 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- MARCINIAK (1)
- Möller (1)
Где продать?
Для продажи 5 пфеннигов 1917 "Немецкий орел" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск