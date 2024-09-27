10 пфеннигов 1917 года FF. Надпись дальше от края (Польша, Королевство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 пфеннигов 1917 года со знаком FF. Надпись дальше от края. Это железная монета периода Королевства Польского отчеканена на штутгартском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2710 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 20 июня 2024.

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