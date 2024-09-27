Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 пфеннигов 1917 года FF. Надпись дальше от края (Польша, Королевство Польское)

Разновидность: Надпись дальше от края

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1917 года FF Надпись дальше от края - цена монеты - Польша, Королевство Польское Реверс монеты - 10 пфеннигов 1917 года FF Надпись дальше от края - цена монеты - Польша, Королевство Польское

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3,56 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 33,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Королевство Польское
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1917
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (114) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 пфеннигов 1917 года со знаком FF. Надпись дальше от края. Это железная монета периода Королевства Польского отчеканена на штутгартском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2710 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 20 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • BAC (6)
  • Busso Peus (1)
  • COINSNET (15)
  • Grün (1)
  • Janas (2)
  • Karbownik (3)
  • Künker (2)
  • MARCINIAK (17)
  • Niemczyk (10)
  • Numimarket (2)
  • Numis Poland (3)
  • Numisbalt (8)
  • PDA & PGN (1)
  • Rzeszowski DA (5)
  • Stare Monety (2)
  • Stary Sklep (6)
  • WAG (1)
  • WCN (5)
  • WDA - MiM (3)
  • Wójcicki (21)
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
2570 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 10 пфеннигов 1917 FF на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1917 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Королевства Польского Монеты Польши 1917 года Все польские монеты польские железные монеты польские монеты номиналом 10 пфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск