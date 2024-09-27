Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 пфеннигов 1917 года FF. Надпись дальше от края (Польша, Королевство Польское)
Разновидность: Надпись дальше от края
Фотография: Stary Sklep
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 3,56 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 33,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Королевство Польское
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1917
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (114) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 пфеннигов 1917 года со знаком FF. Надпись дальше от края. Это железная монета периода Королевства Польского отчеканена на штутгартском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2710 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 20 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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