Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 пфенниг 1917 года FF (Польша, Королевство Польское)
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 1,97 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Королевство Польское
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1917
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 пфенниг 1917 года со знаком FF. Это железная монета периода Королевства Польского отчеканена на штутгартском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 233 проданному на аукционе WDA - MiM за 28000 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2021.
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Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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