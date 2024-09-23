Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 пфенниг 1917 года FF (Польша, Королевство Польское)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1917 года FF - цена монеты - Польша, Королевство Польское Реверс монеты - 1 пфенниг 1917 года FF - цена монеты - Польша, Королевство Польское

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 1,97 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Королевство Польское
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1917
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 пфенниг 1917 года со знаком FF. Это железная монета периода Королевства Польского отчеканена на штутгартском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 233 проданному на аукционе WDA - MiM за 28000 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • GGN (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Grün (3)
  • Janas (1)
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (5)
  • Numimarket (4)
  • PDA & PGN (1)
  • WCN (3)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
Польша 1 пфенниг 1917 FF на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша 1 пфенниг 1917 FF на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
598 $
Цена в валюте аукциона 2600 PLN
Польша 1 пфенниг 1917 FF на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 1 пфенниг 1917 FF на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Польша 1 пфенниг 1917 FF на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 1 пфенниг 1917 FF на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 пфенниг 1917 FF на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 1 пфенниг 1917 FF на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 пфенниг 1917 FF на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 пфенниг 1917 FF на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 1 пфенниг 1917 FF на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 пфенниг 1917 FF на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша 1 пфенниг 1917 FF на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 пфенниг 1917 FF на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 1 пфенниг 1917 FF на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 пфенниг 1917 FF на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 1 пфенниг 1917 FF на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 пфенниг 1917 FF на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 1 пфенниг 1917 FF на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 пфенниг 1917 FF на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 пфенниг 1917 FF на аукционе Janas - October 13, 2018
Польша 1 пфенниг 1917 FF на аукционе Janas - October 13, 2018
Продавец Janas
Дата 13 октября 2018
Сохранность PF64 NGC
Цена
Польша 1 пфенниг 1917 FF на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 1 пфенниг 1917 FF на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 пфенниг 1917 FF на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 1 пфенниг 1917 FF на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 пфенниг 1917 FF на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 1 пфенниг 1917 FF на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 пфенниг 1917 FF на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 1 пфенниг 1917 FF на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 пфенниг 1917 FF на аукционе Künker - July 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 пфенниг 1917 FF на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 пфенниг 1917 FF на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 пфенниг 1917 FF на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 пфенниг 1917 FF на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1917 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Королевства Польского Монеты Польши 1917 года Все польские монеты польские железные монеты польские монеты номиналом 1 пфенниг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск