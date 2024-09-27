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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1918 года

для обращения

Аверс
Реверс
20 пфеннигов 1918 FF
Средняя цена 80 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1918 FF
Средняя цена 100 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1918 FF
Средняя цена 120 $
Продажи
0 73
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1918 FF
Средняя цена 80 $
Продажи
0 137
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