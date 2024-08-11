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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 пфеннигов 1918 года FF (Польша, Королевство Польское)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1918 года FF - цена монеты - Польша, Королевство Польское Реверс монеты - 20 пфеннигов 1918 года FF - цена монеты - Польша, Королевство Польское

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3,9 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 19,260,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Королевство Польское
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1918
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 пфеннигов 1918 года со знаком FF. Это железная монета периода Королевства Польского отчеканена на штутгартском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 644 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 10000 PLN. Торги состоялись 13 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (7)
Польша 20 пфеннигов 1918 FF на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 20 пфеннигов 1918 FF на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша 20 пфеннигов 1918 FF на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Польша 20 пфеннигов 1918 FF на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Польша 20 пфеннигов 1918 FF на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 20 пфеннигов 1918 FF на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 20 пфеннигов 1918 FF на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 пфеннигов 1918 FF на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 20 пфеннигов 1918 FF на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 20 пфеннигов 1918 FF на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 20 пфеннигов 1918 FF на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Польша 20 пфеннигов 1918 FF на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 20 пфеннигов 1918 FF на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 20 пфеннигов 1918 FF на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 пфеннигов 1918 FF на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 20 пфеннигов 1918 FF на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 пфеннигов 1918 FF на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Польша 20 пфеннигов 1918 FF на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 пфеннигов 1918 FF на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 20 пфеннигов 1918 FF на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 20 пфеннигов 1918 FF на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 20 пфеннигов 1918 FF на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 20 пфеннигов 1918 FF на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 20 пфеннигов 1918 FF на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 20 пфеннигов 1918 FF на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 пфеннигов 1918 FF на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 20 пфеннигов 1918 FF на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 пфеннигов 1918 FF на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 20 пфеннигов 1918 FF на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 пфеннигов 1918 FF на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Польша 20 пфеннигов 1918 FF на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Польша 20 пфеннигов 1918 FF на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 20 пфеннигов 1918 FF на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 пфеннигов 1918 FF на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 20 пфеннигов 1918 FF на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1918 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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