Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 пфеннигов 1918 года FF (Польша, Королевство Польское)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 3,9 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 19,260,000
Описание
- Страна Польша
- Период Королевство Польское
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1918
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 пфеннигов 1918 года со знаком FF. Это железная монета периода Королевства Польского отчеканена на штутгартском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 644 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 10000 PLN. Торги состоялись 13 мая 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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