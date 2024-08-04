1 пфенниг 1918 года FF (Польша, Королевство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 пфенниг 1918 года со знаком FF. Это железная монета периода Королевства Польского отчеканена на штутгартском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2708 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 20 июня 2024.

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