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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 пфенниг 1918 года FF (Польша, Королевство Польское)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1918 года FF - цена монеты - Польша, Королевство Польское Реверс монеты - 1 пфенниг 1918 года FF - цена монеты - Польша, Королевство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 1,97 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 51,484,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Королевство Польское
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1918
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (137)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 пфенниг 1918 года со знаком FF. Это железная монета периода Королевства Польского отчеканена на штутгартском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2708 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 20 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Польша 1 пфенниг 1918 FF на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
1820 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Польша 1 пфенниг 1918 FF на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 1 пфенниг 1918 FF на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 пфенниг 1918 FF на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 1 пфенниг 1918 FF на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1918 FF на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 пфенниг 1918 FF на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 пфенниг 1918 FF на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 1 пфенниг 1918 FF на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 1 пфенниг 1918 FF на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1918 FF на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 пфенниг 1918 FF на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1918 FF на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 пфенниг 1918 FF на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1918 FF на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 пфенниг 1918 FF на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1918 FF на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 1 пфенниг 1918 FF на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1918 FF на аукционе Gorny & Mosch - April 10, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 1 пфенниг 1918 FF на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 пфенниг 1918 FF на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1918 FF на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 пфенниг 1918 FF на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 пфенниг 1918 FF на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 пфенниг 1918 FF на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 пфенниг 1918 FF на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 пфенниг 1918 FF на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1918 FF на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1918 FF на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 пфенниг 1918 FF на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1918 FF на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 пфенниг 1918 FF на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1918 FF на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 1 пфенниг 1918 FF на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 пфенниг 1918 FF на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 1 пфенниг 1918 FF на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1918 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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