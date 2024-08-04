Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 пфенниг 1918 года FF (Польша, Королевство Польское)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 1,97 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 51,484,000
Описание
- Страна Польша
- Период Королевство Польское
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1918
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (137)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 пфенниг 1918 года со знаком FF. Это железная монета периода Королевства Польского отчеканена на штутгартском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2708 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 20 июня 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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