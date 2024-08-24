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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 пфеннигов 1918 года FF (Польша, Королевство Польское)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1918 года FF - цена монеты - Польша, Королевство Польское Реверс монеты - 5 пфеннигов 1918 года FF - цена монеты - Польша, Королевство Польское

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 2,53 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 22,690,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Королевство Польское
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1918
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 пфеннигов 1918 года со знаком FF. Это железная монета периода Королевства Польского отчеканена на штутгартском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 645 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 10000 PLN. Торги состоялись 13 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 165 PLN
Польша 5 пфеннигов 1918 FF на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 пфеннигов 1918 FF на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 5 пфеннигов 1918 FF на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 5 пфеннигов 1918 FF на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1918 FF на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 5 пфеннигов 1918 FF на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1918 FF на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 5 пфеннигов 1918 FF на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1918 FF на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 5 пфеннигов 1918 FF на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1918 FF на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 5 пфеннигов 1918 FF на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1918 FF на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 5 пфеннигов 1918 FF на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1918 FF на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 5 пфеннигов 1918 FF на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Польша 5 пфеннигов 1918 FF на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 5 пфеннигов 1918 FF на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1918 FF на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 5 пфеннигов 1918 FF на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1918 FF на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1918 FF на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 5 пфеннигов 1918 FF на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1918 FF на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 5 пфеннигов 1918 FF на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1918 FF на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1918 FF на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Польша 5 пфеннигов 1918 FF на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1918 FF на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 5 пфеннигов 1918 FF на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1918 FF на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 5 пфеннигов 1918 FF на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1918 FF на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша 5 пфеннигов 1918 FF на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность VF
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Польша 5 пфеннигов 1918 FF на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 5 пфеннигов 1918 FF на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1918 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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