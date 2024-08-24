Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 пфеннигов 1918 года FF (Польша, Королевство Польское)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 2,53 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 22,690,000
Описание
- Страна Польша
- Период Королевство Польское
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1918
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 пфеннигов 1918 года со знаком FF. Это железная монета периода Королевства Польского отчеканена на штутгартском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 645 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 10000 PLN. Торги состоялись 13 мая 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность VF
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