Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 пфеннигов 1918 года FF (Польша, Королевство Польское)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 3,56 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 14,990,000
Описание
- Страна Польша
- Период Королевство Польское
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1918
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 пфеннигов 1918 года со знаком FF. Это железная монета периода Королевства Польского отчеканена на штутгартском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 501 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность AU55 PCG
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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