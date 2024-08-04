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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 пфеннигов 1918 года FF (Польша, Королевство Польское)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1918 года FF - цена монеты - Польша, Королевство Польское Реверс монеты - 10 пфеннигов 1918 года FF - цена монеты - Польша, Королевство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3,56 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 14,990,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Королевство Польское
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1918
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 пфеннигов 1918 года со знаком FF. Это железная монета периода Королевства Польского отчеканена на штутгартском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 501 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 пфеннигов 1918 FF на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 пфеннигов 1918 FF на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша 10 пфеннигов 1918 FF на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 10 пфеннигов 1918 FF на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша 10 пфеннигов 1918 FF на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 10 пфеннигов 1918 FF на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1918 FF на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 10 пфеннигов 1918 FF на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1918 FF на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 пфеннигов 1918 FF на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1918 FF на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 10 пфеннигов 1918 FF на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1918 FF на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 10 пфеннигов 1918 FF на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1918 FF на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 пфеннигов 1918 FF на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1918 FF на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Польша 10 пфеннигов 1918 FF на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1918 FF на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша 10 пфеннигов 1918 FF на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1918 FF на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 10 пфеннигов 1918 FF на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность AU55 PCG
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1918 FF на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 10 пфеннигов 1918 FF на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1918 FF на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 пфеннигов 1918 FF на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1918 FF на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 10 пфеннигов 1918 FF на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1918 FF на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша 10 пфеннигов 1918 FF на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1918 FF на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 10 пфеннигов 1918 FF на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1918 FF на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 10 пфеннигов 1918 FF на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1918 FF на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша 10 пфеннигов 1918 FF на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1918 FF на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Польша 10 пфеннигов 1918 FF на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1918 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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