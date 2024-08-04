10 пфеннигов 1918 года FF (Польша, Королевство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 пфеннигов 1918 года со знаком FF. Это железная монета периода Королевства Польского отчеканена на штутгартском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 501 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

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