Каталог монет Августа II Сильного (1697-1733)

В 1670 году в Дрездене родился Фридрих Август. Он происходил из лютеранской династии Веттинов, правившей в Саксонии. В 1694 году он занял саксонский трон, а три года спустя, в 1697 году, был избран королем Польши. Чтобы иметь такую возможность, он должен был перейти в католичество. Королевская коронация состоялась 6 сентября 1697 года. Это была еще одна личная уния в истории Польши, на этот раз с Саксонией. Начало правления Фридриха Августа - в Польше известного как Август II Сильный - было еще более многообещающим. В 1699 году он заключил Карловицкий мир с Турцией, на основании которого республика вернула себе территории, утраченные в 1672 году, включая Каменец-Подольский. Однако в последующие годы выяснилось, что король планировал реализовать свои политические амбиции за счет Речи Посполитой. Уже в начале своего правления он ввел саксонские войска в Польшу, а затем начал попытки получить наследственное княжество Ливонию. Чтобы добиться этого, король втянул Речь Посполитую в Северную войну, главными противниками в которой были Россия и Швеция. Хотя Польша официально не принимала участия в этом конфликте, военные действия происходили на польской территории. Август II Сильный вступил в союз с Россией. Однако на начальном этапе войны Швеция была более успешна. В результате, в 1706 году Веттин был вынужден отречься от престола, а королем Польши был избран Станислав Лещинский. Ситуация изменилась в 1709 году, когда русская армия разбила шведские войска под Полтавой. Август II Сильный снова занял польский престол. Это повлекло за собой растущую зависимость от российского императора Петра I. Символическим моментом полной зависимости Польши от России является заседание “Немого” сейма в 1717 г. Август II Сильный умер 1 февраля 1733 г. в Варшаве. Его правление воспринимается негативно. Для удовлетворения своих личных амбиций он втянул Речь Посполитую в опустошительную Северную войну, в результате которой Польша оказалась под опекой России на следующие десятилетия XVIII века. Август II Сильный был известен своим беспутным образом жизни и многочисленными любовными похождениями. Некоторые источники утверждают, что у него было более 360 внебрачных детей.



Коронные монеты



Во время правления Августа II Сильного ни польский, ни литовский монетные дворы не функционировали. В строгом смысле слова, чеканки короны не существовало. В то время, как Веттин давал клятву “pacta conventa”, он обязался не чеканить монеты для Речи Посполитой. Несмотря на это, монетный двор Лейпцига при Августе II Сильном выпускал монеты по польским монетным стопам. Хотя они считаются польскими, с юридической точки зрения это была саксонская эмиссия. Монеты имели право обращения только на территории Саксонии. Критериями, по которым польские монеты отличаются от саксонской чеканки, являются польское имя короля (Август II вместо Фридрих Август) и польские номиналы. К ним относятся: шестаки, орты, банковские талеры (на бургундской стопе), полудукаты (также чеканились из серебра) и дукаты. На талерах была ошибочная, бессмысленная надпись: REX POLONIARUM. Это была ссылка на венецианские монеты, на которых была надпись: DUX VENETIARUM.



Литовские монеты



До недавнего времени происхождение литовских шестаков с инициалами LP, принадлежавших Людвику Поцею, Великому казначею Литвы (1703-1709), было большой нумизматической загадкой. В последние годы установлено, что они были отчеканены в Москве, на Адмиралтейском (Кадашёвском) монетном дворе. Для их производства использовалось серебро низкой чистоты.



Нумизматические диковинки



В эту группу нумизматических предметов входят: медали, памятные монеты, жетоны и частные выпуски. Среди них есть серия с бабочкой, отчеканенная на императорской стопе (талер, полталера, четверть талера, 4 гроша и грош), которая использовалась в азартных играх. Среди медальных монет есть, в частности, талер (клипа) 1699 года, предназначенная для польских магнатов, которые приехали в Дрезден в 1699 году на соревнования по стрельбе.



При обсуждении медальных и памятных выпусков следует подчеркнуть, что чеканка Августа II Сильного характеризуется высоким художественным уровнем. Большая заслуга в этом принадлежит Генриху Паулю Гроскурту, выдающемуся медальеру позднего барокко, который был принят на работу на Дрезденский монетный двор после смерти Мартина Генриха Омайса в 1703 году.



В группе частных выпусков наиболее известны монеты стандартного полуталера и дуката, посвященные примасу (титул архиепископа Гнезненского, имеющий почётное верховенство относительно других польских архиепископов) Станиславу Шембеку, другу и политическому союзнику короля. Монеты раздавали на похоронах примаса. Не установлено, кто заказал или изготовил эти монеты.



Еще одним примером частных выпусков времен Августа II Сильного являются памятные медные монеты 1720 года, отчеканенные на частном монетном дворе саксонского медальерного мастера Кристиана Вермута в Готе. Они были созданы по образцу медных шелягов Яна Казимира. До недавнего времени они ошибочно считались пробными монетами. До сих пор не установлено, по какому случаю были выпущены эти шеляги.



Универсал Яна Ежи Пржебендовского



2 марта 1717 года на основании решения “Немого” сейма Ян Ежи Пржебендовский - Великий казначей короны в 1703-1729 годах - издал универсал о введении денежного порядка, действовавшего до реформы Станислава Августа. Взаимное соотношение стоимости конкретных номиналов было установлено в соответствии с их рыночным курсом. Универсал определял цены конкретных номиналов по отношению к медному грошу (физически не чеканился).



В итоге:

- дукат был эквивалентен 540 грошам

- талер (саксонский вид талера приравнивался к польскому талеру) - 240 грошей

- орт (его приравнивали к тымфу) - 38 грошей

- злотый - 30 грошей

- шестак - 12 ⅔ гроша

- трояк - 5 грошей

- шеляг - ⅓ гроша



Универсал Пржебендовского упорядочил денежную систему Польши и Саксонии, разрешив обращение саксонских монет в Речи Посполитой.



Монетный двор в Гданьске



Во время долгого правления Августа II Сильного монетный двор в Гданьске был запущен только дважды. В 1698 и 1699 годах было отчеканено небольшое количество дукатов и двудукатов, а в 1715 году были выпущены шеляги. Монетным двором поочередно управляли: Даниэль Лагац, Захариаш Арсенбург из Стокгольма, а с 1716 года - Израиль Редигер. Функции казначея первоначально выполнял Давид Ширмер, а с 1698 года - Даниэль Зиверт. В 1730 году в Гданьск был привезен художник-медальер Павел Петер Вернер.



Дариуш Маржента