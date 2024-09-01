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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1707 года

Серебряные монеты

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Шестак (6 грошей) 1707 LP Литовский
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