Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1707 года LP "Литовский" (Польша, Август II Сильный)

no image
no image

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,250)
  • Вес 2,8 гр
  • Чистого серебра (0,0225 oz) 0,7 гр
  • Диаметр 26 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август II Сильный
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1707
  • Правитель Август II Сильный (Король польский)
  • Монетный двор Москва
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1707 "Литовский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Августа II Сильного Монеты Польши 1707 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Шестак (6 грошей) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск