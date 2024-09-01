Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1707 года LP "Литовский" (Польша, Август II Сильный)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,250)
- Вес 2,8 гр
- Чистого серебра (0,0225 oz) 0,7 гр
- Диаметр 26 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Август II Сильный
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1707
- Правитель Август II Сильный (Король польский)
- Монетный двор Москва
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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