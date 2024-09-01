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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полдуката 1703 года EPH "Коронные" (Польша, Август II Сильный)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0555 oz) 1,7255 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август II Сильный
  • Номинал Полдуката
  • Год 1703
  • Правитель Август II Сильный (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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