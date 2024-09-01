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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1703 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1703 EPH Коронный
Средняя цена 16000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Дукат 1703 EPH Коронный Серебро
Средняя цена 5000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Полдуката 1703 EPH Коронные
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полдуката 1703 EPH Коронные Серебро
Средняя цена
Продажи
0 0
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