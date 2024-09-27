Дукат 1703 года EPH "Коронный" (Польша, Август II Сильный)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1703 года "Коронный" со знаком EPH. Это золотая монета периода Августа II Сильного отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 151 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 68000 PLN. Торги состоялись 25 октября 2019.

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