Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1703 года EPH "Коронный" (Польша, Август II Сильный)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,50 гр
- Чистого золота (0,111 oz) 3,451 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Август II Сильный
- Номинал Дукат
- Год 1703
- Правитель Август II Сильный (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1703 года "Коронный" со знаком EPH. Это золотая монета периода Августа II Сильного отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 151 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 68000 PLN. Торги состоялись 25 октября 2019.
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
17651 $
Цена в валюте аукциона 68000 PLN
Продавец Künker
Дата 31 января 2007
Сохранность VF
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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