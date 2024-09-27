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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1703 года EPH "Коронный" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - Дукат 1703 года EPH "Коронный" - цена золотой монеты - Польша, Август II Сильный Реверс монеты - Дукат 1703 года EPH "Коронный" - цена золотой монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,50 гр
  • Чистого золота (0,111 oz) 3,451 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август II Сильный
  • Номинал Дукат
  • Год 1703
  • Правитель Август II Сильный (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1703 года "Коронный" со знаком EPH. Это золотая монета периода Августа II Сильного отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 151 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 68000 PLN. Торги состоялись 25 октября 2019.

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Польша Дукат 1703 EPH "Коронный" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Дукат 1703 EPH "Коронный" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
17651 $
Цена в валюте аукциона 68000 PLN
Польша Дукат 1703 EPH "Коронный" на аукционе Spink - March 21, 2016
Продавец Spink
Дата 21 марта 2016
Сохранность VF
Цена
14418 $
Цена в валюте аукциона 10000 GBP
Польша Дукат 1703 EPH "Коронный" на аукционе Künker - January 31, 2007
Продавец Künker
Дата 31 января 2007
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1703 EPH "Коронный" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1703 EPH "Коронный" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Дукат 1703 EPH "Коронный" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1703 EPH "Коронный" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1703 EPH "Коронный" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Дукат 1703 EPH "Коронный" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1703 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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