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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Золотые монеты Дукат Августа II Сильного - Польша

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Дукат 1698

Гданьский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1698 Малый портрет R5 0 7
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Дукат 1698

Гданьский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1698 Большой портрет R4 0 5
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Дукат 1698

Гданьский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1698 Портрет в рамке R6 0 0
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Дукат 1702

Торуньский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1702 R6 0 141702 Серебро R6 0 7
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Дукат 1702-1703

Коронный
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1702 EPH R6 0 21703 EPH R5 0 61703 EPH Серебро R5 0 4
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