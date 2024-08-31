Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Золотые монеты Дукат Августа II Сильного - Польша
Дукат 1698Гданьский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1698 Малый портрет R5 0 7
Дукат 1698Гданьский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1698 Большой портрет R4 0 5
Дукат 1698Гданьский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1698 Портрет в рамке R6 0 0
Дукат 1702Торуньский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1702 R6 0 141702 Серебро R6 0 7
Дукат 1702-1703Коронный
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1702 EPH R6 0 21703 EPH R5 0 61703 EPH Серебро R5 0 4
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