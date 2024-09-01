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Дукат 1698 года "Гданьский". Большой портрет (Польша, Август II Сильный)
Разновидность: Большой портрет
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,5 гр
- Чистого золота (0,111 oz) 3,451 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август II Сильный
- Номинал Дукат
- Год 1698
- Правитель Август II Сильный (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1698 года "Гданьский". Большой портрет. Это золотая монета периода Августа II Сильного отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 77000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.
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Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Где продать?
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