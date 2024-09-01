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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1698 года "Гданьский". Большой портрет (Польша, Август II Сильный)

Разновидность: Большой портрет

Аверс монеты - Дукат 1698 года "Гданьский" Большой портрет - цена золотой монеты - Польша, Август II Сильный Реверс монеты - Дукат 1698 года "Гданьский" Большой портрет - цена золотой монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,5 гр
  • Чистого золота (0,111 oz) 3,451 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август II Сильный
  • Номинал Дукат
  • Год 1698
  • Правитель Август II Сильный (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1698 года "Гданьский". Большой портрет. Это золотая монета периода Августа II Сильного отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 77000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

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Польша Дукат 1698 "Гданьский" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Дукат 1698 "Гданьский" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
8640 $
Цена в валюте аукциона 31000 PLN
Польша Дукат 1698 "Гданьский" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша Дукат 1698 "Гданьский" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
27620 $
Цена в валюте аукциона 77000 PLN
Польша Дукат 1698 "Гданьский" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша Дукат 1698 "Гданьский" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Дукат 1698 "Гданьский" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1698 "Гданьский" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Польша Дукат 1698 "Гданьский" на аукционе GGN - October 24, 1998
Польша Дукат 1698 "Гданьский" на аукционе GGN - October 24, 1998
Продавец GGN
Дата 24 октября 1998
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1698 "Гданьский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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