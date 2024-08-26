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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1698 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 дуката 1698 Гданьский
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1698 Гданьский Малый портрет
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Дукат 1698 Гданьский Большой портрет
Средняя цена 14000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Дукат 1698 Гданьский Портрет в рамке
Средняя цена
Продажи
0 0

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1698 Пробный Коронный
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1698 Пробный Коронный
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 1
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