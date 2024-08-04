Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 дуката 1698 года "Гданьский" (Польша, Август II Сильный)
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 7,00 гр
- Чистого золота (0,2219 oz) 6,902 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август II Сильный
- Номинал 2 дуката
- Год 1698
- Правитель Август II Сильный (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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