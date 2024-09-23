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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1698 года "Гданьский". Портрет в рамке (Польша, Август II Сильный)

Разновидность: Портрет в рамке

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,5 гр
  • Чистого золота (0,111 oz) 3,451 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август II Сильный
  • Номинал Дукат
  • Год 1698
  • Правитель Август II Сильный (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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