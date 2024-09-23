Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1698 года "Гданьский". Портрет в рамке (Польша, Август II Сильный)
Разновидность: Портрет в рамке
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,5 гр
- Чистого золота (0,111 oz) 3,451 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август II Сильный
- Номинал Дукат
- Год 1698
- Правитель Август II Сильный (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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