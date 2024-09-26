Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1698 года "Гданьский". Малый портрет (Польша, Август II Сильный)
Разновидность: Малый портрет
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,50 гр
- Чистого золота (0,111 oz) 3,451 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август II Сильный
- Номинал Дукат
- Год 1698
- Правитель Август II Сильный (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1698 года "Гданьский". Малый портрет. Это золотая монета периода Августа II Сильного отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 123 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 75000 PLN. Торги состоялись 2 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Leo Hamburger (1)
- Niemczyk (3)
- Poznański Dom Aukcyjny (1)
- WCN (2)
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
14370 $
Цена в валюте аукциона 68000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
15168 $
Цена в валюте аукциона 59500 PLN
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Дукат 1698 "Гданьский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск