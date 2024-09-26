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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1698 года "Гданьский". Малый портрет (Польша, Август II Сильный)

Разновидность: Малый портрет

Аверс монеты - Дукат 1698 года "Гданьский" Малый портрет - цена золотой монеты - Польша, Август II Сильный Реверс монеты - Дукат 1698 года "Гданьский" Малый портрет - цена золотой монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,50 гр
  • Чистого золота (0,111 oz) 3,451 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август II Сильный
  • Номинал Дукат
  • Год 1698
  • Правитель Август II Сильный (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1698 года "Гданьский". Малый портрет. Это золотая монета периода Августа II Сильного отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 123 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 75000 PLN. Торги состоялись 2 октября 2015.

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Польша Дукат 1698 "Гданьский" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Дукат 1698 "Гданьский" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
14370 $
Цена в валюте аукциона 68000 PLN
Польша Дукат 1698 "Гданьский" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Польша Дукат 1698 "Гданьский" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
15168 $
Цена в валюте аукциона 59500 PLN
Польша Дукат 1698 "Гданьский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Дукат 1698 "Гданьский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Польша Дукат 1698 "Гданьский" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша Дукат 1698 "Гданьский" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
Продавец WCN
Дата 10 июня 2006
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1698 "Гданьский" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Дукат 1698 "Гданьский" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1698 "Гданьский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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