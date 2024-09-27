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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный Орт (18 грошей) 1698 года "Коронный" (Польша, Август II Сильный)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,617)
  • Вес 7,67 гр
  • Чистого серебра (0,1521 oz) 4,7324 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август II Сильный
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1698
  • Правитель Август II Сильный (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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