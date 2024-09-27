Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный Орт (18 грошей) 1698 года "Коронный" (Польша, Август II Сильный)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,617)
- Вес 7,67 гр
- Чистого серебра (0,1521 oz) 4,7324 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Август II Сильный
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1698
- Правитель Август II Сильный (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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