Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный Шестак (6 грошей) 1698 года "Коронный" (Польша, Август II Сильный)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,428)
- Вес 3,82 гр
- Чистого серебра (0,0526 oz) 1,635 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август II Сильный
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1698
- Правитель Август II Сильный (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Шестак (6 грошей) 1698 года "Коронный". Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 193 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 41000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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