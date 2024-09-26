Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1703 года EPH "Коронный". Серебро (Польша, Август II Сильный)
Разновидность: Серебро
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 3,50 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Август II Сильный
- Номинал Дукат
- Год 1703
- Правитель Август II Сильный (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1703 года "Коронный" со знаком EPH. Серебро. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 227 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 40000 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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