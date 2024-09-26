Дукат 1703 года EPH "Коронный". Серебро (Польша, Август II Сильный)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1703 года "Коронный" со знаком EPH. Серебро. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 227 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 40000 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

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