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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1703 года EPH "Коронный". Серебро (Польша, Август II Сильный)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Дукат 1703 года EPH "Коронный" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный Реверс монеты - Дукат 1703 года EPH "Коронный" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,50 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август II Сильный
  • Номинал Дукат
  • Год 1703
  • Правитель Август II Сильный (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1703 года "Коронный" со знаком EPH. Серебро. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 227 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 40000 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
  • Wójcicki (1)
Польша Дукат 1703 EPH "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Дукат 1703 EPH "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
10119 $
Цена в валюте аукциона 40000 PLN
Польша Дукат 1703 EPH "Коронный" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша Дукат 1703 EPH "Коронный" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность XF
Цена
3477 $
Цена в валюте аукциона 13500 PLN
Польша Дукат 1703 EPH "Коронный" на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Дукат 1703 EPH "Коронный" на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1703 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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