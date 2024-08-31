Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1702 года EPH "Коронный" (Польша, Август II Сильный)
Фотография: Leo Hamburger, Frankfurt a.M.
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,50 гр
- Чистого золота (0,111 oz) 3,451 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Август II Сильный
- Номинал Дукат
- Год 1702
- Правитель Август II Сильный (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1702 года "Коронный" со знаком EPH. Это золотая монета периода Августа II Сильного отчеканена на Лейпцигском монетном дворе
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