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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1702 года EPH "Коронный" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - Дукат 1702 года EPH "Коронный" - цена золотой монеты - Польша, Август II Сильный Реверс монеты - Дукат 1702 года EPH "Коронный" - цена золотой монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Leo Hamburger, Frankfurt a.M.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,50 гр
  • Чистого золота (0,111 oz) 3,451 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август II Сильный
  • Номинал Дукат
  • Год 1702
  • Правитель Август II Сильный (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1702 года "Коронный" со знаком EPH. Это золотая монета периода Августа II Сильного отчеканена на Лейпцигском монетном дворе

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Польша Дукат 1702 EPH "Коронный" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Дукат 1702 EPH "Коронный" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена
Польша Дукат 1702 EPH "Коронный" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1702 EPH "Коронный" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1702 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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