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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1702 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1702 Торуньский
Средняя цена 19000 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
Дукат 1702 Торуньский Серебро
Средняя цена 5400 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Дукат 1702 EPH Коронный
Средняя цена
Продажи
0 2

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1702 EPH Портрет
Средняя цена 5800 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
Талер 1702 Орден Данеброг
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 64
Аверс
Реверс
Талер 1702 Орден Слона
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1702 EPH Коронный
Средняя цена 240 $
Продажи
0 173

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1702 EPH Пробный Коронный
Средняя цена 52000 $
Продажи
0 2
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