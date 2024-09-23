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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный Орт (18 грошей) 1702 года EPH "Коронный" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - Пробный Орт (18 грошей) 1702 года EPH "Коронный" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный Реверс монеты - Пробный Орт (18 грошей) 1702 года EPH "Коронный" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,617)
  • Вес 7,67 гр
  • Чистого серебра (0,1521 oz) 4,7324 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август II Сильный
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1702
  • Правитель Август II Сильный (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Орт (18 грошей) 1702 года "Коронный" со знаком EPH. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 236 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 200000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1702 EPH "Коронный" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Орт (18 грошей) 1702 EPH "Коронный" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность MS64 NGC
Цена
65604 $
Цена в валюте аукциона 200000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1702 EPH "Коронный" (Пробный) на аукционе Stack's - August 8, 2012
Польша Орт (18 грошей) 1702 EPH "Коронный" (Пробный) на аукционе Stack's - August 8, 2012
Продавец Stack's
Дата 8 августа 2012
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1702 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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