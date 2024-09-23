Пробный Орт (18 грошей) 1702 года EPH "Коронный" (Польша, Август II Сильный)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Орт (18 грошей) 1702 года "Коронный" со знаком EPH. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 236 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 200000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

Сохранность UNC (2) Сохранность (слабы) MS64 (2) Сервис NGC (2)