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Пробный Орт (18 грошей) 1702 года EPH "Коронный" (Польша, Август II Сильный)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,617)
- Вес 7,67 гр
- Чистого серебра (0,1521 oz) 4,7324 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Август II Сильный
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1702
- Правитель Август II Сильный (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Орт (18 грошей) 1702 года "Коронный" со знаком EPH. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 236 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 200000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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