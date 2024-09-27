Талер 1702 года EPH "Портрет" (Польша, Август II Сильный)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1702 года "Портрет" со знаком EPH. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 186 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 65000 PLN. Торги состоялись 15 мая 2021.

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