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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1702 года EPH "Портрет" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - Талер 1702 года EPH "Портрет" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный Реверс монеты - Талер 1702 года EPH "Портрет" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,875)
  • Вес 27,7 гр
  • Чистого серебра (0,7793 oz) 24,2375 гр
  • Диаметр 43 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август II Сильный
  • Номинал Талер
  • Год 1702
  • Правитель Август II Сильный (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1702 года "Портрет" со знаком EPH. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 186 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 65000 PLN. Торги состоялись 15 мая 2021.

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Польша Талер 1702 EPH "Портрет" на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
7680 $
Цена в валюте аукциона 7200 EUR
Польша Талер 1702 EPH "Портрет" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Талер 1702 EPH "Портрет" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
3721 $
Цена в валюте аукциона 15000 PLN
Польша Талер 1702 EPH "Портрет" на аукционе Künker - June 23, 2023
Продавец Künker
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1702 EPH "Портрет" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Талер 1702 EPH "Портрет" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1702 EPH "Портрет" на аукционе Künker - June 20, 2022
Продавец Künker
Дата 20 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1702 EPH "Портрет" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Талер 1702 EPH "Портрет" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1702 EPH "Портрет" на аукционе Janas - March 10, 2018
Польша Талер 1702 EPH "Портрет" на аукционе Janas - March 10, 2018
Продавец Janas
Дата 10 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1702 EPH "Портрет" на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1702 EPH "Портрет" на аукционе Künker - February 2, 2017
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1702 EPH "Портрет" на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1702 EPH "Портрет" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Талер 1702 EPH "Портрет" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1702 EPH "Портрет" на аукционе Spink - December 1, 2013
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1702 EPH "Портрет" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Талер 1702 EPH "Портрет" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1702 EPH "Портрет" на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1702 EPH "Портрет" на аукционе Künker - June 21, 2011
Продавец Künker
Дата 21 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1702 EPH "Портрет" на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1702 EPH "Портрет" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша Талер 1702 EPH "Портрет" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1702 "Портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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