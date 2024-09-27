Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1702 года EPH "Портрет" (Польша, Август II Сильный)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро (0,875)
- Вес 27,7 гр
- Чистого серебра (0,7793 oz) 24,2375 гр
- Диаметр 43 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август II Сильный
- Номинал Талер
- Год 1702
- Правитель Август II Сильный (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1702 года "Портрет" со знаком EPH. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 186 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 65000 PLN. Торги состоялись 15 мая 2021.
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Spink
Дата 1 декабря 2013
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность VF
Цена
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