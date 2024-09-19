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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1702 года "Орден Данеброг" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - Талер 1702 года "Орден Данеброг" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный Реверс монеты - Талер 1702 года "Орден Данеброг" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,875)
  • Вес 27,7 гр
  • Чистого серебра (0,7793 oz) 24,2375 гр
  • Диаметр 43 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август II Сильный
  • Номинал Талер
  • Год 1702
  • Правитель Август II Сильный (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1702 года "Орден Данеброг". Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 281 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2022.

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Польша Талер 1702 "Орден Данеброг" на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1728 $
Цена в валюте аукциона 1620 EUR
Польша Талер 1702 "Орден Данеброг" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Талер 1702 "Орден Данеброг" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Польша Талер 1702 "Орден Данеброг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Талер 1702 "Орден Данеброг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1702 "Орден Данеброг" на аукционе Künker - June 23, 2023
Продавец Künker
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1702 "Орден Данеброг" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1702 "Орден Данеброг" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1702 "Орден Данеброг" на аукционе Schulman - December 15, 2022
Продавец Schulman
Дата 15 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1702 "Орден Данеброг" на аукционе Künker - June 20, 2022
Продавец Künker
Дата 20 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1702 "Орден Данеброг" на аукционе Aurea - June 12, 2022
Продавец Aurea
Дата 12 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Польша Талер 1702 "Орден Данеброг" на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1702 "Орден Данеброг" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Талер 1702 "Орден Данеброг" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1702 "Орден Данеброг" на аукционе Aurea - October 6, 2021
Продавец Aurea
Дата 6 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Польша Талер 1702 "Орден Данеброг" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Талер 1702 "Орден Данеброг" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Польша Талер 1702 "Орден Данеброг" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Талер 1702 "Орден Данеброг" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Польша Талер 1702 "Орден Данеброг" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша Талер 1702 "Орден Данеброг" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1702 "Орден Данеброг" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Талер 1702 "Орден Данеброг" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1702 "Орден Данеброг" на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1702 "Орден Данеброг" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Польша Талер 1702 "Орден Данеброг" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1702 "Орден Данеброг" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша Талер 1702 "Орден Данеброг" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1702 "Орден Данеброг" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Талер 1702 "Орден Данеброг" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1702 "Орден Данеброг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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