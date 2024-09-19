Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1702 года "Орден Данеброг" (Польша, Август II Сильный)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,875)
- Вес 27,7 гр
- Чистого серебра (0,7793 oz) 24,2375 гр
- Диаметр 43 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август II Сильный
- Номинал Талер
- Год 1702
- Правитель Август II Сильный (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1702 года "Орден Данеброг". Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 281 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2022.
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- WDA - MiM (5)
- Westfälische (2)
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 15 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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