Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1702 года EPH "Коронный" (Польша, Август II Сильный)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,428)
- Вес 3,36 гр
- Чистого серебра (0,0462 oz) 1,4381 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август II Сильный
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1702
- Правитель Август II Сильный (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (173)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1702 года "Коронный" со знаком EPH. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 441 проданному на аукционе Stary Sklep за 4900 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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