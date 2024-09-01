Шестак (6 грошей) 1702 года EPH "Коронный" (Польша, Август II Сильный)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1702 года "Коронный" со знаком EPH. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 441 проданному на аукционе Stary Sklep за 4900 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

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