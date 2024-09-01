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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1702 года EPH "Коронный" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1702 года EPH "Коронный" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1702 года EPH "Коронный" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,428)
  • Вес 3,36 гр
  • Чистого серебра (0,0462 oz) 1,4381 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август II Сильный
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1702
  • Правитель Август II Сильный (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (173)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1702 года "Коронный" со знаком EPH. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 441 проданному на аукционе Stary Sklep за 4900 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
201 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1702 EPH "Коронный" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Польша Шестак (6 грошей) 1702 EPH "Коронный" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1702 EPH "Коронный" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1702 EPH "Коронный" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1702 EPH "Коронный" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1702 EPH "Коронный" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1702 EPH "Коронный" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1702 EPH "Коронный" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1702 EPH "Коронный" на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1702 EPH "Коронный" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1702 EPH "Коронный" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1702 EPH "Коронный" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1702 EPH "Коронный" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1702 EPH "Коронный" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1702 EPH "Коронный" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1702 EPH "Коронный" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1702 EPH "Коронный" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1702 EPH "Коронный" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1702 EPH "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1702 EPH "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1702 EPH "Коронный" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1702 EPH "Коронный" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1702 EPH "Коронный" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1702 EPH "Коронный" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1702 EPH "Коронный" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1702 EPH "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1702 EPH "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1702 EPH "Коронный" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1702 EPH "Коронный" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1702 EPH "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1702 EPH "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1702 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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