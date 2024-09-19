Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1702 года "Торуньский". Серебро (Польша, Август II Сильный)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 4,24 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август II Сильный
- Номинал Дукат
- Год 1702
- Правитель Август II Сильный (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1702 года "Торуньский". Серебро. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 693 проданному на аукционе Stary Sklep за 42000 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
9737 $
Цена в валюте аукциона 42000 PLN
Продавец Janas
Дата 10 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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