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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1702 года "Торуньский". Серебро (Польша, Август II Сильный)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Дукат 1702 года "Торуньский" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный Реверс монеты - Дукат 1702 года "Торуньский" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 4,24 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август II Сильный
  • Номинал Дукат
  • Год 1702
  • Правитель Август II Сильный (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1702 года "Торуньский". Серебро. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 693 проданному на аукционе Stary Sklep за 42000 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

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Польша Дукат 1702 "Торуньский" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Дукат 1702 "Торуньский" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
9737 $
Цена в валюте аукциона 42000 PLN
Польша Дукат 1702 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Дукат 1702 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
8128 $
Цена в валюте аукциона 32000 PLN
Польша Дукат 1702 "Торуньский" на аукционе Janas - March 10, 2018
Польша Дукат 1702 "Торуньский" на аукционе Janas - March 10, 2018
Продавец Janas
Дата 10 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1702 "Торуньский" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша Дукат 1702 "Торуньский" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша Дукат 1702 "Торуньский" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша Дукат 1702 "Торуньский" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша Дукат 1702 "Торуньский" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1702 "Торуньский" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность AU
Цена
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Польша Дукат 1702 "Торуньский" на аукционе GGN - August 3, 1991
Продавец GGN
Дата 3 августа 1991
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1702 "Торуньский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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