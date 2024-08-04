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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1702 года "Орден Слона" (Польша, Август II Сильный)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август II Сильный
  • Номинал Талер
  • Год 1702
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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