Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1702 года "Орден Слона" (Польша, Август II Сильный)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август II Сильный
- Номинал Талер
- Год 1702
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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