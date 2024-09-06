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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1702 года "Торуньский" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - Дукат 1702 года "Торуньский" - цена золотой монеты - Польша, Август II Сильный Реверс монеты - Дукат 1702 года "Торуньский" - цена золотой монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,50 гр
  • Чистого золота (0,111 oz) 3,451 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август II Сильный
  • Номинал Дукат
  • Год 1702
  • Правитель Август II Сильный (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1702 года "Торуньский". Это золотая монета периода Августа II Сильного отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 116 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 145000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

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Польша Дукат 1702 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Дукат 1702 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
14026 $
Цена в валюте аукциона 70000 PLN
Польша Дукат 1702 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Дукат 1702 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
14427 $
Цена в валюте аукциона 72000 PLN
Польша Дукат 1702 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Дукат 1702 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Дукат 1702 "Торуньский" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Дукат 1702 "Торуньский" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Дукат 1702 "Торуньский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Дукат 1702 "Торуньский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1702 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Дукат 1702 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Польша Дукат 1702 "Торуньский" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Польша Дукат 1702 "Торуньский" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Дукат 1702 "Торуньский" на аукционе Heritage - August 13, 2015
Польша Дукат 1702 "Торуньский" на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
Польша Дукат 1702 "Торуньский" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Дукат 1702 "Торуньский" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1702 "Торуньский" на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1702 "Торуньский" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша Дукат 1702 "Торуньский" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1702 "Торуньский" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1702 "Торуньский" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 июня 2000
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1702 "Торуньский" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Дукат 1702 "Торуньский" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1702 "Торуньский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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