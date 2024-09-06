Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1702 года "Торуньский" (Польша, Август II Сильный)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,50 гр
- Чистого золота (0,111 oz) 3,451 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август II Сильный
- Номинал Дукат
- Год 1702
- Правитель Август II Сильный (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1702 года "Торуньский". Это золотая монета периода Августа II Сильного отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 116 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 145000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
14026 $
Цена в валюте аукциона 70000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
14427 $
Цена в валюте аукциона 72000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи Дукат 1702 "Торуньский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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