Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полдуката 1703 года EPH "Коронные". Серебро (Польша, Август II Сильный)
Разновидность: Серебро
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,23 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август II Сильный
- Номинал Полдуката
- Год 1703
- Правитель Август II Сильный (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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