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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные монеты Шеляг Августа II Сильного - Польша

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Шеляг 1720 Пробный

Коронный
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1720 W R8 0 3
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