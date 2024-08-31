Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный Шеляг 1720 года W "Коронный" (Польша, Август II Сильный)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,41 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август II Сильный
- Номинал Шеляг
- Год 1720
- Правитель Август II Сильный (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Шеляг 1720 года "Коронный" со знаком W. Это медная монета периода Августа II Сильного отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 194 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 22000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.
Сохранность
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