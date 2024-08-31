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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный Шеляг 1720 года W "Коронный" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - Пробный Шеляг 1720 года W "Коронный" - цена монеты - Польша, Август II Сильный Реверс монеты - Пробный Шеляг 1720 года W "Коронный" - цена монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,41 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август II Сильный
  • Номинал Шеляг
  • Год 1720
  • Правитель Август II Сильный (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Шеляг 1720 года "Коронный" со знаком W. Это медная монета периода Августа II Сильного отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 194 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 22000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Niemczyk (1)
  • WDA - MiM (1)
Польша Шеляг 1720 W "Коронный" (Пробный) на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Польша Шеляг 1720 W "Коронный" (Пробный) на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность VF
Цена
993 $
Цена в валюте аукциона 3800 PLN
Польша Шеляг 1720 W "Коронный" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Шеляг 1720 W "Коронный" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
6132 $
Цена в валюте аукциона 22000 PLN
Польша Шеляг 1720 W "Коронный" (Пробный) на аукционе Künker - January 31, 2007
Продавец Künker
Дата 31 января 2007
Сохранность VF
Цена
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