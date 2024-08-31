Пробный Шеляг 1720 года W "Коронный" (Польша, Август II Сильный)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Шеляг 1720 года "Коронный" со знаком W. Это медная монета периода Августа II Сильного отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 194 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 22000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.

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