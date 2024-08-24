Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1713 года "Эльблонгский" (Польша, Август II Сильный)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1713 года "Эльблонгский". Это undefined монета периода Августа II Сильного
Сохранность
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Adolph Hess Nachfolger (1)
Где продать?
Для продажи Шеляг 1713 "Эльблонгский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск