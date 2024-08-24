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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1713 года "Эльблонгский" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - Шеляг 1713 года "Эльблонгский" - цена монеты - Польша, Август II Сильный Реверс монеты - Шеляг 1713 года "Эльблонгский" - цена монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Adolph Hess Nachfolger

Техническая информация

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август II Сильный
  • Номинал Шеляг
  • Год 1713
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1713 года "Эльблонгский". Это undefined монета периода Августа II Сильного

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Польша Шеляг 1713 "Эльблонгский" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Шеляг 1713 "Эльблонгский" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена

Где продать?

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