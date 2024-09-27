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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1713 года

Медные монеты

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Шеляг 1713 Эльблонгский
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Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
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ibercoin
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