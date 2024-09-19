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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1704 года EPH "Коронный" (Польша, Август II Сильный)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,428)
  • Вес 3,36 гр
  • Чистого серебра (0,0462 oz) 1,4381 гр
  • Диаметр 26 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август II Сильный
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1704
  • Правитель Август II Сильный (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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