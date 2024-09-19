Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1704 года EPH "Коронный" (Польша, Август II Сильный)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,428)
- Вес 3,36 гр
- Чистого серебра (0,0462 oz) 1,4381 гр
- Диаметр 26 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Август II Сильный
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1704
- Правитель Август II Сильный (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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