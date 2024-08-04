Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный Трояк (3 гроша) 1706 года LP "Литовский" (Польша, Август II Сильный)
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,8 гр
- Диаметр 21 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Август II Сильный
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1706
- Правитель Август II Сильный (Король польский)
- Монетный двор Гродно
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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