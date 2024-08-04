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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный Трояк (3 гроша) 1706 года LP "Литовский" (Польша, Август II Сильный)

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Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,8 гр
  • Диаметр 21 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август II Сильный
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1706
  • Правитель Август II Сильный (Король польский)
  • Монетный двор Гродно
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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