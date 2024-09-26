Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1706 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1706 EPH Коронный
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1706 IPH Коронный
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1706 LP Литовский
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 61

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1706 LP Пробный Литовский
Средняя цена
Продажи
0 0
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск